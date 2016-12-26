Настроить контекстную рекламу

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Закрыт13 заявок153 просмотра

Требуется настроить контекстную рекламу, а именно поднять количество кликов.  На данный момент очень низкий CTR. Тематика тахографы и карты водителей. Регион СКФО.  Оплата за результат. Требуемое желательное увеличение кликов в сутки в 10 раз. В предложении указать стоимость услуг, сроки и прогнозиуемый результат.

8 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров