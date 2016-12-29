Настроить цель в Яндекс-метрике

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Закрыт6 заявок180 просмотров

Привет, нужно настроить цель в метрике - нажатие кнопки получить купон -  кнопка реализована в css.

Без предоплаты

CSS
8 лет назад
Lexxxart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров