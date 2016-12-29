Сделать сквозную аналитику. На базе коллтрекинга Бинотел + Амо ЦРМ

Добрый день,

Нужно организовать сквозную аналитику - то есть из какого канала рекламы покупали.

Каналы рекламы:

- директ

- эдвордс

- ретаргетинг

- таргетнг ВК

- таргетинг фейсбук

и т.д.

Пока думаю что лучше это сделать на базе Коллтрекинга Бинотел + Амо црм + Сервис аналитики + сервис где это будет отображаться

Насколько я понимаю - нужно свести эти площадки с помощью API.

Уже есть - Амо црм, подключение к Бинотел, Аналитика Гугл и Яндекс

Пишите пожалуйста:

- какими технологиями вы можете решить данный вопрос

- опыт очень важен. Напишите сколько и каких проектов вы делали такую работу.

я и сам могу недельку помучаться и свести, но предпочитаю что бы это сделал специалист

- цена

- сроки

Заранее благодарен,

Дмитрий