Сделать сквозную аналитику. На базе коллтрекинга Бинотел + Амо ЦРМ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка139 просмотров

Добрый день, 

Нужно организовать сквозную аналитику - то есть из какого канала рекламы покупали. 

Каналы рекламы: 

- директ 

- эдвордс 

- ретаргетинг 

- таргетнг ВК 

- таргетинг фейсбук 

и т.д. 

Пока думаю что лучше это сделать на базе Коллтрекинга Бинотел + Амо црм + Сервис аналитики + сервис где это будет отображаться 

Насколько я понимаю - нужно свести эти площадки с помощью API. 

Уже есть - Амо црм, подключение к Бинотел, Аналитика Гугл и Яндекс 

Пишите пожалуйста: 

- какими технологиями вы можете решить данный вопрос 

- опыт очень важен. Напишите сколько и каких проектов вы делали такую работу. 

я и сам могу недельку помучаться и свести, но предпочитаю что бы это сделал специалист 

- цена 

- сроки 

Заранее благодарен, 

Дмитрий 

8 лет назад
job-vorota
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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