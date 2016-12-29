Продвижение программного продукта на англоязычные рынки

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок139 просмотров

Нужно настроить контекстную рекламу для программных продуктов нашей компании. Следить за рентабельностью, оптимизировать.

8 лет назад
Gorkiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
$200
14 дней
Очень довольны сотрудничеством с Ириной и командой. Добились позитивной динамики по контексту довольно быстро. Будем продолжать.
Петр, без преувеличений, идеальный заказчик! :) Очень подробная информация по проекту, конструктивные ответы на все вопросы, готовность совместно искать оптимальные решения и экспериментировать. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
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