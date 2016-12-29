Необходимо создание контекстной рекламы на сайте shopgadgets.ru. Категории "беспроводные зарядные устройства", "портативные пускозарядные устройства".
Сбор семантики и создание на ее основе кампании в Директе.
Тема: Автоворонки продаж.
Заявки просим оставлять со ссылками на собранные ядра-кейсы. По ним будем смотреть качество проработки.
Работа: разовая.
Цена: предлагайте.
Заявки фрилансеров
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