Сбор семантики и создание на ее основе кампании в Директе.

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Тема: Автоворонки продаж. 

Заявки просим оставлять со ссылками на собранные ядра-кейсы. По ним будем смотреть качество проработки. 

Работа: разовая.  

Цена: предлагайте.

8 лет назад
indflo
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров