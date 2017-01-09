Специалист по эффективной контекстной рекламе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок179 просмотров

Нужен специалист по настройке контекстных рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google AdWords. Требуется настроить Яндекс и Google рекламу для небольшого экскурсионного бюро с минимально-оптимальным бюджетом. Необходимо, что бы в день поступало хотя бы 5-7 запросов. Начать необходимо как можно быстрее. 

Оплата через PayPal.

Google Ads
8 лет назад
EnotBerlin
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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