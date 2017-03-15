Настройка рекламы google adwords

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки174 просмотра

Требуется настроить грамотно рекламную кампанию

Google Ads
8 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
$80
2 дня
Отработал на отлично, быстро и ответственно выполнил работу.
Поработали с Еленой :-) Приятный заказчик. Все прошло гладко

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад