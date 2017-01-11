Создать рекламную кампанию для продажи гель-лаков ЯД, Google Adwords

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Необходимо создать и разместить 3-5 тыс объявлений в Яндекс директ и Google Adwords
Это качественный и доступный товар на рынке! Универсальная каучуковая "Rubber база" и "Rubber топ" подходит для слабых и тонких ногтей,материал очень пластичный,который не даёт сколов! "Rubber База" средней густоты,позволит с легкостью сделать выравнивание и укрепление ногтевой пластины ,не растекаясь! Так же на "Rebber Базу" можно доращивать свободный край ногтя и крепить стразы на убой! "Rubber топ" имеет надежное завершающее покрытие с прекрасным блеском! С "Rubber база" и "Rubber топ" от EVA by Karina Alehnovich вы наконец сможете быть уверенным,что ваш клиент относит ноготки без отслоек!
Сушить в УФ лампе 2 минуты
в Led лампе 30 секунд
Продукт разработан для профессионального использования!НАНОСИТЬ только на подготовленную к нанесению ногтевую пластину!
Инстаграм https://www.instagram.com/eva__nail/
Сайт : Eva-nail.com
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