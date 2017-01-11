Создать рекламную кампанию для продажи гель-лаков ЯД, Google Adwords

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Это качественный и доступный товар на рынке! Универсальная каучуковая "Rubber база" и "Rubber топ" подходит для слабых и тонких ногтей,материал очень пластичный,который не даёт сколов! "Rubber База" средней густоты,позволит с легкостью сделать выравнивание и укрепление ногтевой пластины ,не растекаясь! Так же на "Rebber Базу" можно доращивать свободный край ногтя и крепить стразы на убой! "Rubber топ" имеет надежное завершающее покрытие с прекрасным блеском! С "Rubber база" и "Rubber топ" от EVA by Karina Alehnovich вы наконец сможете быть уверенным,что ваш клиент относит ноготки без отслоек!

Сушить в УФ лампе 2 минуты

в Led лампе 30 секунд

Продукт разработан для профессионального использования!НАНОСИТЬ только на подготовленную к нанесению ногтевую пластину!

Инстаграм https://www.instagram.com/eva__nail/

Сайт : Eva-nail.com

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