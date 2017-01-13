Настроить рекламу Adwords и Директ

Приветствую, коллеги!

Требуется специалист, который настроит рекламу Adwords и Директ. Меня интересует человек, который реально умеет делать крутую рекламу. Нужно найти золотую серединку между минимальными затратами и максимальной эффективностью. Настроить рекламу в поиске, ретаргетинг, реклама в телефонах и т.д. При этом максимально попасть в аудиторию.

Обязательно передача всех исходников мне (спаренные запрос КК, шаблоны заполнения кампании и т.д.).

Тема: услуги сантехника (регионы Киев, Львов, Одесса).

В ответ на проект указать стоимость работы только для Adwords и стоимость для Adwords и Директ вместе. Реальные примеры ваших кампаний.