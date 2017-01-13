Настроить рекламу Adwords и Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок182 просмотра

Приветствую, коллеги! 

Требуется специалист, который настроит рекламу Adwords и Директ. Меня интересует человек, который реально умеет делать крутую рекламу. Нужно найти золотую серединку между минимальными затратами и максимальной эффективностью. Настроить рекламу в поиске, ретаргетинг, реклама в телефонах и т.д. При этом максимально попасть в аудиторию.  

Обязательно передача всех исходников мне (спаренные запрос КК, шаблоны заполнения кампании и т.д.). 

Тема: услуги сантехника (регионы Киев, Львов, Одесса). 

В ответ на проект указать стоимость работы только для Adwords и стоимость для Adwords и Директ вместе. Реальные примеры ваших кампаний. 

Google Ads
8 лет назад
qcust
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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