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Настроить рекламу Adwords и Директ
Приветствую, коллеги!
Требуется специалист, который настроит рекламу Adwords и Директ. Меня интересует человек, который реально умеет делать крутую рекламу. Нужно найти золотую серединку между минимальными затратами и максимальной эффективностью. Настроить рекламу в поиске, ретаргетинг, реклама в телефонах и т.д. При этом максимально попасть в аудиторию.
Обязательно передача всех исходников мне (спаренные запрос КК, шаблоны заполнения кампании и т.д.).
Тема: услуги сантехника (регионы Киев, Львов, Одесса).
В ответ на проект указать стоимость работы только для Adwords и стоимость для Adwords и Директ вместе. Реальные примеры ваших кампаний.
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