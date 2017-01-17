Установить и настроить базовые цели для Яндекс Метрики и Google Analyt

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Закрыт4 заявки202 просмотра

Добрый день!

Необходимо настроить аналитику, в яндекс метрики и гугл аналитиксе:

- присвоить цели полю для форм обратной связи

- присвоить цели кнопкам

Предпочитаемый способ - js (jquery).

В результате нужно получить статистику по кликам, отправкам форм и др. Базовые настройки.

Список форм и кнопок предоставим.

Прошу - задавайте вопросы.

JavaScriptjQuery
8 лет назад
hr-alphainfinity
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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