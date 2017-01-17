Сделать анализ кампаний в директе

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок166 просмотров

Необходимо сделать анализ кампаний в директе и дать рекомендации.

тематика - обтяжка мебели

8 лет назад
vitasherstobitov
Виолетта 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wyatkin7
Игорь 
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

wyatkin7
Игорь 
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад