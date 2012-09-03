hr-alphainfinity

Алексей hr-alphainfinity

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональный заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Akulina89
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
41 отзыв
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн баннеров, тизеров, иконок для веб-сайтов
Алексей отличный заказчик, рекомендую !
Хорошая работа, спасибо!
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webadvance
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скрипт мониторинга доступности сайтов
Приятно работать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно.
Отлично справился с задачей! Поддержка скрипта качественная, так же на исполнителе.
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oleg_bogut
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта на Drupal 7 + Ubercart 3 (только с опытом!)
Рад сотрудничеству. Четкая постановка задач, адекватные оценки сроков, своевременная оплата проведенных работ. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и пунктуального заказчика.
Работы выполнены по ТЗ, общение по проекту адекватное. Олег хорошо знает Drupal. По верстке есть разница в подходе, но это разрешили совместными усилиями.
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yevhen
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Допилить модуль для D7 Ubercart 3
Ответственный и честный заказчик. Задача была поставлена четко, оплачена своевременно. Алексей, к сожалению, не мог постоянно находиться на связи, о чем заранее предупредил — это позволило избежать непредвиденных проблем.
Специфичная задача выполнена на отлично, за 1 день. Говорит о хорошем знании Drupal, логики модулей по API. Буду еще обращаться. Сотрудничеством доволен =)
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KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Запись телефонного приветствия
Четкая задача, своевременная оплата, оперативная проверка. Все супер, спасибо!)
Анна выполнила задачу на отлично, быстро и качественно! Спасибо!
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