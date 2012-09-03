hr-alphainfinity

Кастомный скрипт на PHP + фреймворк flightphp. После автообновления панели ISPmanager, который по всей видимости затронул обновление PHP 5.6 на веб-страницах с интерфейсом получаем полотно ошибок: [code]500 Internal Server Error Undefined variable: create_isp_account (8) #0 /var/www/site/data/www/script.site.ru/templates/create_account.php(117): flight\Engine->handleError(8, 'Undefined varia...', ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется добавить автоматическую установку 1С Битрикс для хостинга. 2 варианта: 1. НЕ использовать систему автоустановки ispmanager. Имеются скрипты запускающие автоустановку битрикса при создании аккаунта. Есть проблема: создаваемые скриптом базы данных не отображаются ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется написание нескольких модулей для Drupal 7x + Ubercart (сразу говорю, что ecommerce не рассматривается ни под какими предлогами!). 1 Модуль - экспорт товаров по фиду в сторонний сервис. 2 Модуль - автоматизация выбора значений в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо настроить аналитику, в яндекс метрики и гугл аналитиксе: - присвоить цели полю для форм обратной связи - присвоить цели кнопкам Предпочитаемый способ - js (jquery). В результате нужно получить статистику по кликам, отправкам форм и др. Базовые ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $260
Добрый день! Задача: создать онлайн-консультант на основе ajax в виде модуля для Drupal 7х. Функции: 1. Создание блоков консультанта для определенных ролей: - для анонимов - для авторизированных - для других ролей Цель: разноуровневая поддержка клиентов на основе их ролей. Каждой роли ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется настройка серверов для ввода в эксплуатацию под нужны shared-хостинга. 1. Проверка железа сервера 2. Настройка сервера по инструкции (предоставляется) 3. Установка и настройка ISPmanager 5 – поддержка нескольких режимов PHP (apache, ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
С Наступившим! Требуется написание php-скрипта (все в 1 файле) для переноса файлов с одного сервера на другой по FTP данным. Нашел схожий вопрос: http://stackoverflow.com/questions/16886769/simple-ftp-transfer-and-edit-script Пример интерфейса: [url=http://funkyimg.com/i/2mU9N.png]funkyimg.com/i/2mU9N.png[/url] Скрипт не должен завершать работу по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Дано: Кастомная PHP+MySQL система для автоматизации хостинг-процессов. Решает задачи: создание, приостановка, удаление хостинг-аккаунтов, регистрация и продление доменов, отправка email-уведомлений. Интеграции по API: сайты компании(Drupal), ISPmanager 5 lite, ISPmanager 5 Business, cPanel, SolusVM, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $82
Требуется сверстать с нуля сайт с помощью собственной CSS библиотеки. Есть свои JS-плагины. В библиотеки описана 12 колоночная сетка, адаптивные приемы, стили кнопок и форм, отступы и проч. часто используемые вещи при верстке. Библиотека помогает меньше работать ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать html письмо по предоставляемому дизайну. Стоит учитывать, что у получателя могут быть отключены изображения, при этом важная информация все равно должна отображаться. Учитывать специфику спам-фильтров почтовиков.HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Требуется доработать CSS-фреймворк (чистый, без less, ssas и проч.) с множеством кастомных js-плагинов (все заточено под Drupal). Требуется помощь в доработке и доведению CSS до идеала с тестированием в браузерах. Есть регламент разработки, все процессы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется дизайн нескольких типов веб-элементов: 1. Баннеры (1200х400). Есть пример с сеткой, границами и требованиями к шрифтам и цветам. Пример: [url=http://take.ms/OOFFz]take.ms/OOFFz[/url] – 1 шт. 350 руб. (нужно 3 шт.) Исходники в PSD, прозрачный фон ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Требуется написать мониторинг доступности сайтов на ошибки: - Request Time-out код: 408 - bad gateway (nginx) коды: 501-504 - internal server error код: 500 Запуск по крону каждые 5 минут. Сайты ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $900
Добрый день! Требуется разработать систему управления настройками виджетов + сами виджеты на js(jquery). ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1-gYnMVCoPOr9UfsFycW-HmhAupxuYM6TxIRjrANcDMg/edit?usp=sharing В последствии потребуется поддержка и разработка нового ф-ционала и новых виджетов. Прошу оставлять цену за подобную работу в час или мес.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание несложных модулей работающих с api drupal 7 + ubercart 3Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создание несложных модулей работающих с api drupal 7 + ubercart 3Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется настройка: 1. Перенос записей о доменах из PowerDNS в DNSManager (ISPSystem). Перенастройка NS1/2 для шареда. 2. Настройка сервера для бэкапов (FTP). Бэкапы с серверов на ISPmanager (4,5). 3. Настроить сервер для шареда ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать ф-ционал для регистрации доменов через Drupal (Ubercart) для api в REGRU. Заказ домена представляет собой товар с атрибутами текстового поля для доменного имени и выпадающего списка с доменными зонами (каждая запись содержит цену домена). ...Закрыт8 лет назад
Требуется выполнять импорт позиций из 1С на сайт Drupal+UC. Есть особенности: групповые товары, несколько названий товаров, двойной артикул и проч. Иными словами, без кастома не обойтись. Смельчак – отзовись)Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Здравствуйте! По-умолчанию в ubercart есть отдельная страница Корзины /cart и страницы оформления заказа /cart/checkout Требуется совместить обе страницы, что бы пользователю не требовалось оформлять заказ в 2 шага. Возможный вариант решения (не факт, что он верный): сразу перекидывать ...Закрыт8 лет назад