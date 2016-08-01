webadvance

Разработка web сайтов
PHP
MySQL
Javascript (JQuery)
HTML/CSS
Mercurial/SVN
Не работаю с Wordpress/Joomla и иже с ними.
С удовольствием возьмусь за разработку интересных и сложных сервисов (как на стороне php так на стороне html/javascript)
Опыт более 7 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Nginx
Отлично справился с задачей! Поддержка скрипта качественная, так же на исполнителе.
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно.
$10
10 баллов
9 лет назад
AJAXJavaScript
Отлично справился с задачей, быстро и на высоком уровне. По ходу работы обратил моё внимание на проблему о которой я не подумал и предложил решение. Вежлив и приятен в общение. Всячески рекомендую. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Оперативно, доходчиво, рад сотрудничеству.