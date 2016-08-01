webadvance

Михаил webadvance

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка web сайтов

PHP

MySQL

Javascript (JQuery)

HTML/CSS

Mercurial/SVN

Не работаю с Wordpress/Joomla и иже с ними.

С удовольствием возьмусь за разработку интересных и сложных сервисов (как на стороне php так на стороне html/javascript)

Опыт более 7 лет.

Отзывы заказчиков

hr-alphainfinity
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Скрипт мониторинга доступности сайтов
Nginx
Отлично справился с задачей! Поддержка скрипта качественная, так же на исполнителе.
Приятно работать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно.
Ответный отзыв
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Объединить несколько JS (ajax) скриптов
AJAXJavaScript
Отлично справился с задачей, быстро и на высоком уровне. По ходу работы обратил моё внимание на проблему о которой я не подумал и предложил решение. Вежлив и приятен в общение. Всячески рекомендую. Продолжаем сотрудничество.
Оперативно, доходчиво, рад сотрудничеству.
Ответный отзыв