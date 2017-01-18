Провести аудит и настроить контекст в Google AdWords

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Завершен1 заявка172 просмотра

Нам нужно провести аудит и настроить контекст в адвордс, возможно у Вас будут какие-то предложения. Плюс грамотно настроить ремаркетинг. Также нужно настроить отслеживания целей в Google Analytics.

Google Ads
8 лет назад
roman_gn
46 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
$200
14 дней
Ирина помогла во многом, благодаря ее работе сейчас работаем в плюс. Клиенты приходили по прошлым компаниям, которые были настроены любительски, но не было понимания полностью, насколько оптимально ли, во сколько нам обходится клиент и вообще какова отдача от рекламы или сколько теряем денег. Так долго продолжаться не могло, и понятное дело, возникла необходимость в оптимизации. Ирина провела аудит и на основе выводов аудита профессионально настроила контекст в Адвордс и соответственно ремаркетинг. По верхнеуровневой постановке настроила все цели в Гугл Аналитике. Что имеем на выходе. Работающие в плюс рекламные компании. Понимание сколько новых клиентов приходит по рекламе, на каком из этапов и почему клиенты отваливаются. Сколько тратим на их привлечение клиентов и каков источник. Могу смело рекомендовать Ирину, как профессионала своего дела, она превысила все ожидания как по качеству так и по конечному результату . В мире фрилансеров, к сожалению, из собственного опыта, - это редкость.
Роман - отличный заказчик. Оплата в срок, всегда на связи, очень подробная постановка задачи и четкое понимание того, что должно быть на выходе. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама