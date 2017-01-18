Помощник таргетолога по фейсбуку

Настроить рекламу по таргетингу фб

Нужно уметь:

1.Понимания общей работы в фейсбуку(я обьясню что настраивать, но нужно хотя бы изучить интерфейс, хотя это не критично) 2.Уверенный пользователь пк, быстро вникающая в суть дела. Уметь быстро переводить тексты через транслейт, копировать кампании, быстро все делать, быть постоянно на связи.

3.Умение пользоваться фотошопом или другими редакторами фото будет большим плюсом.

Проект разовый, но возможно в будущем еще будут заказы.