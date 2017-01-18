Помощник таргетолога по фейсбуку

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок537 просмотров

Настроить рекламу по таргетингу фб

Нужно уметь:

1.Понимания общей работы в фейсбуку(я обьясню что настраивать, но нужно хотя бы изучить интерфейс, хотя это не критично) 2.Уверенный пользователь пк, быстро вникающая в суть дела. Уметь быстро переводить тексты через транслейт, копировать кампании, быстро все делать, быть постоянно на связи.

3.Умение пользоваться фотошопом или другими редакторами фото будет большим плюсом.

Проект разовый, но возможно в будущем еще будут заказы.

8 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров