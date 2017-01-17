Нужно таргетированая реклама в соц. сетях.

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Закрыт6 заявок161 просмотр

Интересуют Facebook и Vk.com

Какие условия работы? 

Зависит ли стоимость от ниши? 

Тематика организация ивентов. 

8 лет назад
leosgroup
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров