Доделать HTML-верстку + несложный калькулятор

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок210 просмотров

1. Есть исходник PSD и незаконченные HTML + CSS, которые необходимо доделать и оптимизировать под основные браузеры + IPad, IPhone. Преимуществом будет знание ХостЦМС и возможность сразу натянуть верстку на шаблон (стоимость работы оговаривается дополнительно).

2. Калькулятор примерно следующего вида:

Величины, задаваемые пользователем:

A - Размер кредита, руб

B - Процентная ставка, %

C- Срок кредита, лет

Рассчитываемая величина:

X- Ежемесячный платеж

От вас - сроки и цена, примеры выполненных ранее подобных работ

Возможно выполнение какой-либо одной части задания.

CSSHTML
14 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenix_serg
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$80
1 день
Все было сделано в максимально короткие сроки и в соответствии с ТЗ. Приятно было работать, спасибо Сергею.

Заявки фрилансеров

Fenix_serg
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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