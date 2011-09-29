Надо сделать чтобы карусель на главной kapriz-tourism.ru орабтала на ios и android. Кто возьмется?
Доделать HTML-верстку + несложный калькулятор
1. Есть исходник PSD и незаконченные HTML + CSS, которые необходимо доделать и оптимизировать под основные браузеры + IPad, IPhone. Преимуществом будет знание ХостЦМС и возможность сразу натянуть верстку на шаблон (стоимость работы оговаривается дополнительно).
2. Калькулятор примерно следующего вида:
Величины, задаваемые пользователем:
A - Размер кредита, руб
B - Процентная ставка, %
C- Срок кредита, лет
Рассчитываемая величина:
X- Ежемесячный платеж
От вас - сроки и цена, примеры выполненных ранее подобных работ
Возможно выполнение какой-либо одной части задания.
Выбранный исполнитель
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