HTML-верстка

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Закрыт15 заявок240 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать HTML-верстку главной страницы.

PSD вышлю выбранному исполнителю.

Требования верстки:

- блочная (div)

- фиксированная

- SE-оптимизированная

- кроссбраузерная

HTML
14 лет назад
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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