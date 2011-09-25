Есть готовый дизайн в .psd необходимо: 1. Сверстать. Качественно, валидно, кросс-браузерно. 2. Поставить его на движок ДЛЕ. ВНИМАНИЕ!!! В асю ломиться НЕ надо.
Редактирование шаблона магазина на друпале
Сайт: http://padmacosmetic.ru/node/207
нужно привести меню к такому виду:
http://cs11100.vkontakte.ru/u103787127/-12/x_41227f4d.jpg
http://cs11100.vkontakte.ru/u103787127/-12/x_77d2a837.jpg
доступы и psd предоставлю, сверстать нужно самостоятельно.
в аську, личку и почту просьба не писать, оставляйте предложения здесь.
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