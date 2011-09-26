Специалист, который сможет сделать вики-разметку в существующем сообществе на фейсбуке. Дизайн готов. Домен и хостинг для размещения информации есть. Нужно сверстать, накинуть мини-цмс для работы с контентом и все это прикрутить к сообществу.

Указывайте две цены: с цмс и без цмс.

Тестовое задание: ссылка на ваш профайл, где есть подобная работа или ссылка на вашу работу.