Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок250 просмотров

бюджет 40$

сроки к четверг (вечер), пятница (утро)

страницы в архиве

14 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Как всегда качественная верста без замечаний.
Как обычно - с Денисом приятно работать. Оплата точно в срок. Буду сотрудничать и в будущем.

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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