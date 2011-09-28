Правка шаблона, настройка компонента JomTube

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Завершен3 заявки123 просмотра

Нужно подправить шаблон (Joomla 1.5), настроить компонент JomTube и красиво "вписать" его в шаблон.

Joomla
14 лет назад
bmaikl
Михаил 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vsn-studio
Вячеслав 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все сделано отлично и очень быстро! Даже все мои пожелания которые не обговаривались, а появились в процессе работы, Вячеслав сделал. Понимали друг друга с полуслова. Всем рекомендую,надеюсь буду сотрудничать по другим проектам.
Хороший заказчик. Все четко и ясно. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

vsn-studio
Вячеслав 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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