Верстка Html

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок338 просмотров

Нужно качественно сверстать один сайт макет покажу лично!

Оставляйте заявки со всеми пообщаюсь.

Кроссбраузерно валидно со всеми стандартами!

Работа по Безопасной сделке!

Макет добавлен!

HTML
14 лет назад
bita22
Вита 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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