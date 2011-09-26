Приветствую! Требуется выполнить несколько задач по сайту: 1. Откоректировать главную страницу, переставив местами модули и вывод текста на странице. 2. Добавить на странице товаров "мне нравится" для вконтакте и другой чухляндии. ...
Верстка Html
Нужно качественно сверстать один сайт макет покажу лично!
Оставляйте заявки со всеми пообщаюсь.
Кроссбраузерно валидно со всеми стандартами!
Работа по Безопасной сделке!
Макет добавлен!
Заявки фрилансеров
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