Верстка на основе html5boilerplate

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок140 просмотров

Есть основные макеты страниц в psd. Требуется небольшие изменения.

10 уникальных страниц всего порядка 40.

Общая тематика: Корпоративный сайт, личный кабинет, Формы для регистрации.

Требования:

Кросбраузерность, IE7+, Chrome, FF, Opera последние стабильные.

Рабочий вариант с выключенным JS.

JavaScript
14 лет назад
dkAres
Мичаен 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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