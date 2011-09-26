Имеется файл .jpg с образцом верстки (высылается исполнителю), дизайн минималистичный (хидер - полоса со скосами, плюс контент, + футер). Дизайн практически готов, только в этом образце еще не учтены пару элементов в ...
Верстка на основе html5boilerplate
Есть основные макеты страниц в psd. Требуется небольшие изменения.
10 уникальных страниц всего порядка 40.
Общая тематика: Корпоративный сайт, личный кабинет, Формы для регистрации.
Требования:
Кросбраузерность, IE7+, Chrome, FF, Opera последние стабильные.
Рабочий вариант с выключенным JS.
Заявки фрилансеров
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