Нужно настроить выпадающее меню на джумле swMenu срочно ... пишим в проект .. отвечу сразу.. icq: 265 49 49
Сверстать простенькую страницу
DIV,
кросс. ИЕ от 6.0 обязательно!!!
фон - резина, основной блок - фикс.
Оплата - 20$
ICQ: 97-22-11
Заявки фрилансеров
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