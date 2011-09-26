Верстка .psd макета и натяжка на Joomla.

Есть дизайн сайта (простой) в PDS фотошоп. Нужно сверстать и оформить как тему для вордпресс, т.е. натянуть дизайн на вордпресс (самое простое, только html) – главные страницы – index, каталог, пост, одиночная статья… без фанатизма ...