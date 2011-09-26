на страницах http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=166&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2 и http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=165&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2 текст описания товара не должен наезжать на блоки при масштабировании в следующих браузерах: FF3+, Chrome, Opera, IE7+ на странице http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=162&option=com_virtuemart&Itemid=2 при масштабировании кнопка ...
Верстка .psd макета и натяжка на Joomla.
Здравствуйте.
Необходимо сверстать макет и натянуть на Joomla.
Должен получиться полноценный шаблон для Joomla (главная, категории в двух видах, материалы, авторизация, фавикон) + небольшие изменения (вид ссылок в статьях, вывод баннеров и т.д.).
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