Здравствуйте. Необходимо сверстать макет и натянуть на Joomla. Должен получиться полноценный шаблон для Joomla (главная, категории в двух видах, материалы, авторизация, фавикон) + небольшие изменения (вид ссылок в статьях, вывод баннеров ...
Создание плавающего scroll меню в joomla 1.5
Нужно создать плавающее меню для существующего шаблона в joomla 1.5......
Как показано на картинке (слева), меню должно присутствовать на всех страницах сайта и должно прокручиваться, т.е. пользователь листая страницу видит плавающее меню вверх или в низ, это меню должно перемещаться вместе с содержимым. Получается нужно добавить дополнительный модуль в шаблон и вывести его.
Меню должно быть многоуровневое. Допустим наводим на пункт меню (см. последний пункт на скрине), всплывает доп меню.
Так же там присутствует (голубая стрелочка) подменю, и пользователь наведя на этот пункт меню, видит выдвигающееся доп.меню, т.е. подпункты.
Стрелочка должна присутствовать там, где есть подпункт.
Цветовая гамма должна быть точно такая как показано на скрине.
Фон - background: #eeeeee
Окантовка - border #e3e3e3
Цвет текста - Color #e31d24
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна присутствовать пиктограмма слева от текста меню. (см. скрин)
Вроде всё. Если что то не понятно пишите на е-майл [email protected]
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