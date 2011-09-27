Создание плавающего scroll меню в joomla 1.5

Нужно создать плавающее меню для существующего шаблона в joomla 1.5......

Как показано на картинке (слева), меню должно присутствовать на всех страницах сайта и должно прокручиваться, т.е. пользователь листая страницу видит плавающее меню вверх или в низ, это меню должно перемещаться вместе с содержимым. Получается нужно добавить дополнительный модуль в шаблон и вывести его.

Меню должно быть многоуровневое. Допустим наводим на пункт меню (см. последний пункт на скрине), всплывает доп меню.

Так же там присутствует (голубая стрелочка) подменю, и пользователь наведя на этот пункт меню, видит выдвигающееся доп.меню, т.е. подпункты.

Стрелочка должна присутствовать там, где есть подпункт.

Цветовая гамма должна быть точно такая как показано на скрине.

Фон - background: #eeeeee

Окантовка - border #e3e3e3

Цвет текста - Color #e31d24

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна присутствовать пиктограмма слева от текста меню. (см. скрин)

Вроде всё. Если что то не понятно пишите на е-майл [email protected]