Верстка + ЯваСкрипт. Приватно для Гайдуков Никита

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

Нужна оптимизированная, дивная, кроссбраузерная, кроссплатформенная, валидная верстка.

+ Слайдер мини изображений на яваскрипт + переключалка вкладок тоже на яваскрипт.

JavaScript
14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Отлично справился с заданием. Все сделанно как и хотелось бы. Буду работать с Никитой и в дальнейшем. Рекомендую.
Отличный заказчик. Знает чего хочет, может грамотно сформулировать задачу, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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