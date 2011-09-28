Сайт будет полностью на HTML Боковое меню должно тянуться при добавлении разделов Тело должно тянуться при добавлении разделов 10 у.е. для Иванов Виталий (webstend)
Верстка + ЯваСкрипт. Приватно для Гайдуков Никита
Нужна оптимизированная, дивная, кроссбраузерная, кроссплатформенная, валидная верстка.
+ Слайдер мини изображений на яваскрипт + переключалка вкладок тоже на яваскрипт.
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