Верстка рекламного блока

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок215 просмотров

Нужно сверстать рекламный блок для движка Daos (http://advengine.ru/daos.php)

Рекламный блок выглядит как баннер:

- подложка,

- на подложке рекламный текст или картинка,

- рядом с текстом приглашение разместить рекламу.

Примеры блоков прилагаются к заданию.

Размеры блока могут быть произвольными. Нужно сверстать так, что блок можно было "растянуть" как по горизонтали, так и по вертикали.

Всего таких блоков 9 штук, отличаются фоном и расположением одного элемента (приглашения к размещению рекламы)

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14 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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