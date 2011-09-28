HTML-верстка

Здравстуйте!

Нашей компании требуеться HTMLверстальщик которой мог бы помочь нашему ASP.NET программисту с разными кросс-браузер багами. Весь сайт состаит из одной главной страницы и 5-6 внутрених страниц. Все дизайн элименты уже готовы.

Нам нушен верстальшик с хорошим знанием английского (ASP.NET программист говорит только на ангийском или датском) и возможностью работать у нас в офисе.

Бета версия сайта:

http://www.pronouncerussianwords.com/

С уважением,

Влад