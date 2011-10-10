Нужно сверстать рекламный блок для движка Daos (http://advengine.ru/daos.php) Рекламный блок выглядит как баннер: - подложка, - на подложке рекламный текст или картинка, - рядом с текстом приглашение разместить ...
Исправление ошибок валидности
Здравствуйте,
Имеется сайт Gogoticket.ru
Проверка HTML показала 791 ошибок и 17 ошибок в CSS валидности. Хотелось бы это исправить.
Сколько это будет стоить и в какой срок можно исправить?
С уважением,
Выбранный исполнитель
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