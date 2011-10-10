Исправление ошибок валидности

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок254 просмотра

Здравствуйте,

Имеется сайт Gogoticket.ru

Проверка HTML показала 791 ошибок и 17 ошибок в CSS валидности. Хотелось бы это исправить.

Сколько это будет стоить и в какой срок можно исправить?

С уважением,

CSSHTML
14 лет назад
alex012
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$150
4 дня
Все отлично! Рекомендую Эдгара,как профессионала в своем деле. Сделал быстро, четко и без лишних разводов на$ . Плюс подарил приятный бонус.
Спасибо Александре за сотрудничество!!! Ответственный заказчик и очень приятный в общении человек. Для нее не жалко делать что-то за рамки проекта. Доволен :)

Заявки фрилансеров

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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