Необходимо освежить верстку на сайте captchabot.com : 1) Поправить текущие баги. 2) Кое-где переделать картинки 3) Кое-где передвинуть блоки 4) Сделать верстку многоязычной (т.е. текст интегрируется в верстку ...
Сделать верстку и программную часть сайта
Здравствуйте, требуется создание сайта с простым функционалом по готовому дизайну. Из сложностей только 2 формы обратной связи. Шаблонов страниц 10.
По движку я отдаю предпочтение джумле, но с радостью приму любые ваши предложения.
Спасибо.
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