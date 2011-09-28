Сверстать готовый интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки201 просмотр

Есть работающий интернет-магазин.

Нужно исправить дизайн и выполнить верстку.

Подробности в

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Skype ann.sugak

14 лет назад
ann-sugak
34 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$60
5 дней

Заявки фрилансеров

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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