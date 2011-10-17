Верстка psd в шаблоны для DLE

Я вообще сам дизайнер. Мне нужен партнер - человек который занимался бы версткой моих макетов в шаблоны под CMS DLE. Желательно на постоянное сотрудничество. Ну и помимо верстки под DLE иногда нужна обычная верстка в htm.

Пример сложности макета можно посмотреть здесь:

http://i011.radikal.ru/1107/41/694d2a80ab3e.jpg

http://s016.radikal.ru/i335/1107/13/78fe64dca161.jpg

Это "сложный" макет. Сейчас один будет такой. Есть и дизайны по проще - курорт-египет.рф

Бюджет не самый большой, но что могу предложить.

Прикрепляю скрин того, что сейчас делаю :)