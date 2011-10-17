Верстка psd в шаблоны для DLE

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок244 просмотра

Я вообще сам дизайнер. Мне нужен партнер - человек который занимался бы версткой моих макетов в шаблоны под CMS DLE. Желательно на постоянное сотрудничество. Ну и помимо верстки под DLE иногда нужна обычная верстка в htm.

Пример сложности макета можно посмотреть здесь:

http://i011.radikal.ru/1107/41/694d2a80ab3e.jpg

http://s016.radikal.ru/i335/1107/13/78fe64dca161.jpg

Это "сложный" макет. Сейчас один будет такой. Есть и дизайны по проще - курорт-египет.рф

Бюджет не самый большой, но что могу предложить.

Прикрепляю скрин того, что сейчас делаю :)

DLE
14 лет назад
esidrex
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад

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