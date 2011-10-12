Верстка+прикрутка к движку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка254 просмотра

Есть готовый дизайн (во вложении можно посмотреть главную страницу)

Сайт очень простой - визитка.

Нужно сверстать и прикрутить к движку (любому)

Сроки - 3 дня.

14 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

linn
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, все на высшем уровне и оплата вовремя и в полном обеме. Спасибо.

Заявки фрилансеров

linn
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта, фикс багов (без ZF)

    $250

    Необходимо освежить верстку на сайте captchabot.com : 1) Поправить текущие баги. 2) Кое-где переделать картинки 3) Кое-где передвинуть блоки 4) Сделать верстку многоязычной (т.е. текст интегрируется в верстку ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка, несложный макет

    Фон надо как-нибудь зациклить или отразить. Шапка - цельный кусок в среднем качестве, а кнопка "подробнее" и картинка препарата поверху в хорошем качестве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется верстка PSD макета + натяжка на Joomla

    $100

    Здравствуйте! Требуется HTML/CSS верстка (кроссбраузерность, валидность) готового PSD макета + натяжка на Joomla, установка на хостинг. Времени есть до 2 октября. Бюджет 60-80 wmz. У кого в ближайшие дни есть свободное время для работы, прошу ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать верстку и программную часть сайта

    Здравствуйте, требуется создание сайта с простым функционалом по готовому дизайну. Из сложностей только 2 формы обратной связи. Шаблонов страниц 10. По движку я отдаю предпочтение джумле, но с радостью приму любые ваши ...

    Joomla
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка psd в шаблоны для DLE

    $30

    Я вообще сам дизайнер. Мне нужен партнер - человек который занимался бы версткой моих макетов в шаблоны под CMS DLE. Желательно на постоянное сотрудничество. Ну и помимо верстки под DLE иногда нужна обычная верстка в ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать верстку из jpeg

    $50

    мне нужна срочность и стоимость altan-altai.ru/wp-content/moymir.jpg altan-altai.ru/wp-content/odnoklassniki.jpg altan-altai.ru/wp-content/vkontakte.jpg можете брать исходные страницы с серверов и их править. код тоже должен быть чистенький оплата не более 20 за все

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад