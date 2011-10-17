Верстка макета 1 страницы + интеграция с CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок263 просмотра

Скриншот страницы под верстку и ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/TZ.zip

Плюс интеграция на Host***CMS с динамическим меню.

Кто сделает без предоплаты?

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$80
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад

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