Сайт создан на Jquery движок MODx Нужно исправить перечень багов клиентской части. Баги верстки и редко скриптов... Пример багов: Линии меню шире чем в дизайне, кнопки меняют цвет не ...
Подправить верстку в интернет-магазине на WP
Есть сайт: http://letitbag.com/
Необходимо:
1) подправить отображение картинок на главной (сейчас там какое-то неудобное центрирование стоит)
2) полностью перевести тексты на всех этапах оформления заказа включая письмо-подтверждение
3) подправить кодировки - сейчас в некоторых местах вылазят кракозябры
4) может еще какие-то мелочи вылезут... обсуждается
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