Требуется доработка вёрстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка169 просмотров

Требуется доработка вёрстки на час-полтора работы

Бюджет: 150 р.

Пишем в аську 636160380

14 лет назад
JimWay
Егоров 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подправить верстку в интернет-магазине на WP

    $50

    Есть сайт: http://letitbag.com/ Необходимо: 1) подправить отображение картинок на главной (сейчас там какое-то неудобное центрирование стоит) 2) полностью перевести тексты на всех этапах оформления заказа включая письмо-подтверждение 3) подправить ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка в хтмл

    Ищем в команду верстальщика для работы с нами в проектах. На начальном этапе цены занижены. Работать должен быстро. Одно тестовое задание.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка+прикрутка к движку

    $100

    Есть готовый дизайн (во вложении можно посмотреть главную страницу) Сайт очень простой - визитка. Нужно сверстать и прикрутить к движку (любому) Сроки - 3 дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка, несложный макет

    Фон надо как-нибудь зациклить или отразить. Шапка - цельный кусок в среднем качестве, а кнопка "подробнее" и картинка препарата поверху в хорошем качестве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется верстка PSD макета + натяжка на Joomla

    $100

    Здравствуйте! Требуется HTML/CSS верстка (кроссбраузерность, валидность) готового PSD макета + натяжка на Joomla, установка на хостинг. Времени есть до 2 октября. Бюджет 60-80 wmz. У кого в ближайшие дни есть свободное время для работы, прошу ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать верстку и программную часть сайта

    Здравствуйте, требуется создание сайта с простым функционалом по готовому дизайну. Из сложностей только 2 формы обратной связи. Шаблонов страниц 10. По движку я отдаю предпочтение джумле, но с радостью приму любые ваши ...

    Joomla
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад