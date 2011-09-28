Требуется доработка вёрстки

Здравствуйте! Требуется HTML/CSS верстка (кроссбраузерность, валидность) готового PSD макета + натяжка на Joomla, установка на хостинг. Времени есть до 2 октября. Бюджет 60-80 wmz. У кого в ближайшие дни есть свободное время для работы, прошу ...