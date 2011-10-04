Шаблон для CMS Simpla

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Завершен3 заявки180 просмотров

Необходимо сделать шаблон CSM Simpla из PSD

http://dl.dropbox.com/u/35458774/AQUA_DES_01%20%28aquaria%29.psd

14 лет назад
aquaria
Андрей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Очень понравилась работа Андрея - демократические цены , быстро , точно в срок , пожелания , замечания решаются также оперативно. Большое спасибо

Заявки фрилансеров

nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад