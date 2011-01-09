Нужен веб-дизайнер на длительное сотрудничество

Нужен веб дизайнер для удалённой работы в паре.

Требования:

1. Умение работать в векторных и растровых программах

2. Уметь делать уникальные и креативные дизайны

3. Адекватность и ответственность

4. Связь через skype или ICQ

Плюсы:

+ Умение делать flash анимацию

+ Умение наризать макеты на "кусочки" для вёрстки

Оплата:

оплата зивисит от суммы всего заказа и будет делиться на 2 части между мной (верстальщиком) и вами (дизайнером) процентная часть по договорённости.

Приём в партнёры после прохождения ТЗ за заданием в ТЗ пишите в skype или в ICQ которые указанны у меня в профиле