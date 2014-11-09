Ищу дизайнера в команду.

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела! Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании. О себе - работаем в области создания и продвижения сайтов уже 6 лет, у нас очень дружный ...
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Пишите сдесь цены и портфолио....
Буду выбирать дизайнера с средней ценой....
ЖДу..
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