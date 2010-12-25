Ищем ответственного дизайнера

Здравствуйте!

Нас интересует долгосрочное сотрудничество в области дизайна для системы WORKZILLA.RU

Постоянно возникают те или иные задачи по сайту, по программе, по роликами итд

В данный момент необходим сделать небольшие элементы для сайта.

Затем нужно будет разработать фирменные визитки и футболки

Работа появляется постоянно

Начать предлагаю с картинок для сайта. Описание задания в архиве. Исходники пришлю отдельно, если потребуется

Картики хотелось бы сделать в течение этих выходных

Назовите, пожалуйста, вашу стоимость

Напомню, что нас интересует долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество