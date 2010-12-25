Ищем ответственного дизайнера

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела! Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании. О себе - работаем в области создания и продвижения сайтов уже 6 лет, у нас очень дружный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нас интересует долгосрочное сотрудничество в области дизайна для системы WORKZILLA.RU
Постоянно возникают те или иные задачи по сайту, по программе, по роликами итд
В данный момент необходим сделать небольшие элементы для сайта.
Затем нужно будет разработать фирменные визитки и футболки
Работа появляется постоянно
Начать предлагаю с картинок для сайта. Описание задания в архиве. Исходники пришлю отдельно, если потребуется
Картики хотелось бы сделать в течение этих выходных
Назовите, пожалуйста, вашу стоимость
Напомню, что нас интересует долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество
- Похожие заказы
- $1300Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется веб-дизайнер для создания дизайна сайтов на уровне TemplateMonster.com. Именно на таком уровне, не ниже! Возможны регулярные заказы и постоянное сотрудничество У вас должно быть портфолио, покажите ваши работы. Называйте цену и срок изготовления. В дальнейшем возможно на ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Приглашаем на работу Дизайнера-верстальщика Задачи: • Разработка дизайна типовых сайтов • Нарезка шаблонов из PSD исходников, верстка страниц Требования: • Знание HTML, CSS, • Владение Photoshop. • Знание и применение стандартов. • Приветствуются навыки Javascript. Условия работы: • Полный рабочий ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Отличная веб-студия Екатеринбурга приглашает на работу веб-дизайнера. Задачи: • Разработка дизайна сайтов • Flash-анимация • Разработка концепций оформления • В перспективе - рост до арт-директора Требования: • Опыт работы веб-дизайнером не менее 2 лет, предпочтительно в веб-студии • Знания и ...Закрыт13 лет назад
- $2500
В компанию RDM Software Group требуется вебдванольщик с чувством прекрасного. Какой же ты ... ? Ты веришь в цвета и знаешь какие эмоции они вызывают. Тебе снятся сны об эргономике и юзабилити. В конце концов ты умеешь делать дизайн, ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Хочу набрать сотрудников для работы, так как работы много, а постоянно искать это занимает много времени. Необходимы удаленые сотрудники для работы. Требуется: 1. Дизайнер сайтов 2. Дизайнер логотипов 3. Программист Битрикс, Джумла и т.д. 4. Рерайтер 5. ПрограммистДизайн сайтов38 заявокЗакрыт13 лет назад
Крупному интернет-проекту требуется дизайнер интерфейсов (новые сервисы, изменение существующих интерфейсов и т.д.). Задач много, появляются постоянно. Пример задачи: сделать качественный дизайн пошаговой регистрации, используя существующий фирменный стиль (красиво сделать и расположить элементы формы, скорректировать стили шрифтов, ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется квалифицированный веб дизайнер для создания портала на 30-50 страниц. Проект длится 3-4 месяца, запрплата 1000$ в месяц. Требования: знание CSS, HTML, знание верстки, Photoshop... Все предложения присылать в личку!Закрыт13 лет назад
Компания Sciworth Labs (labs.sciworth.com) ищет быстрого веб-дизайнера со знанием вёрстки. Быстрый дизайнер должен быть всегда на связи в рабочее время, моментально реагировать на поручения, делать работу быстро и аккуратно. Работать можно удаленно или в нашем киевском офисе. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
На постоянную работу требуется дизайнер высокого уровня на зарплату. Оклад 40-50 тыс руб. Работа удаленно. Пишите свои пожелания по зарплате.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт13 лет назад