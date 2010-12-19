Требуется веб-дизайнер

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела! Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании. О себе - работаем в области создания и продвижения сайтов уже 6 лет, у нас очень дружный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется квалифицированный веб дизайнер для создания портала на 30-50 страниц. Проект длится 3-4 месяца, запрплата 1000$ в месяц.
Требования: знание CSS, HTML, знание верстки, Photoshop...
Все предложения присылать в личку!
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