Требуется веб-дизайнер

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела! Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании. О себе - работаем в области создания и продвижения сайтов уже 6 лет, у нас очень дружный ...