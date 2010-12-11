Требуется креативный дизайнер

$1500
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок508 просмотров
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На постоянную работу требуется дизайнер высокого уровня на зарплату. Оклад 40-50 тыс руб. Работа удаленно. Пишите свои пожелания по зарплате.

13 лет назад
anperspektiva
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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