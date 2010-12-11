Требуется креативный дизайнер

Требуются дизайнеры для разработки сателлитов Добрый день. Для разработки однотипный сайтов-визиток (сателлитов) требуются Дизайнеры. Сайты похожей структуры, в большинстве случаев требуется только замена основных графических элементов (замена структуры примерно через 10 сайтов). Объем работы большой, но ...
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На постоянную работу требуется дизайнер высокого уровня на зарплату. Оклад 40-50 тыс руб. Работа удаленно. Пишите свои пожелания по зарплате.
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