Требуется креативный дизайнер

Студии в связи с высокой нагрузкой требуется на постоянную работу (оплата по проектам) дизайнер. Работа удаленно. Оплата наличными в г.Екатеринбург или на банковскую карту (по России). Высылайте на почту [email protected] свое портфолио или ссылку на ...