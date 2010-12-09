Дизайнер проекта

Нужен дизайнер для проекта goodwine.com.ua задачами которого будут:

Создание дизайна "особых" страниц сайта (страници милизимов, корзины, личного кабинета итп...)

Создание баннеров для сайта (не часто, но бывает нужно)

Создание дизайна мобильной версии сайта

Различные специальные письма для рассылки

И многое другое.

Работы не мало, регулярные заказы, сдельная (своевременная) оплата

От кандидата: Креативность, Умение выдержать имеющийся стиль, терпение (часто нужно экспериментировать и перебирать варианты, могут быть правки в немалом объеме переделки)

Предпочтение отдаем работе по безналу. Укажите есть ли такая возможность. И ориентировочную стоимость дизайна внутренней страници на основе имеющегося дизайна.