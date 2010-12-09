Дизайнер проекта

Для работы в начинающей студии веб дизайна требуются: Дизайнер Верстальщик под популярные CMS (DLE, Joomla, WP, uCoz...) Скриптеры (JavaScript, jQuery) Обязательно опыт работы, портфолио, так же наличие отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для проекта goodwine.com.ua задачами которого будут:
Создание дизайна "особых" страниц сайта (страници милизимов, корзины, личного кабинета итп...)
Создание баннеров для сайта (не часто, но бывает нужно)
Создание дизайна мобильной версии сайта
Различные специальные письма для рассылки
И многое другое.
Работы не мало, регулярные заказы, сдельная (своевременная) оплата
От кандидата: Креативность, Умение выдержать имеющийся стиль, терпение (часто нужно экспериментировать и перебирать варианты, могут быть правки в немалом объеме переделки)
Предпочтение отдаем работе по безналу. Укажите есть ли такая возможность. И ориентировочную стоимость дизайна внутренней страници на основе имеющегося дизайна.
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