Вакансии в дизайн студию

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок286 просмотров
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Для работы в начинающей студии веб дизайна требуются:

Дизайнер

Верстальщик под популярные CMS (DLE, Joomla, WP, uCoz...)

Скриптеры (JavaScript, jQuery)

Обязательно опыт работы, портфолио, так же наличие отзывов.

13 лет назад
Wolfak
Артём 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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