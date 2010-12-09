Вакансии в дизайн студию

Требуется web-дизайнер и эксперт по Joomla (один или команда) для доработки дизайна существующего сайта www.humanenglish.com. Необходимо: 1. Проанализировать сайт на предмет удобства использования и вынести свои предложения. 2. Доработка дизайна до профессионального уровня. 3. Реализовать предложенные идеи в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы в начинающей студии веб дизайна требуются:
Дизайнер
Верстальщик под популярные CMS (DLE, Joomla, WP, uCoz...)
Скриптеры (JavaScript, jQuery)
Обязательно опыт работы, портфолио, так же наличие отзывов.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайнер для выполнения периодических заказов. Удаленно. Желательно - Киев.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется web-дизайнер с опытом работы, возможна частичная занятость. Проживание в Днепропетровске. Портфолио обязательно.З/п от 3000 грн.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
На постоянную работу, удаленно требуется веб-дизайнер. Основное требование постоянно присутствие в сети с понедельника по пятницу. Доступность.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Студии в связи с высокой нагрузкой требуется на постоянную работу (оплата по проектам) дизайнер. Работа удаленно. Оплата наличными в г.Екатеринбург или на банковскую карту (по России). Высылайте на почту [email protected] свое портфолио или ссылку на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
В интернет-магазин setbook.ru требуется профессиональный дизайнер для постоянного сотрудничества. Обязанности: изготовление баннеров (в т.ч. анимированных), иконок, оформление акцийДизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте ув. Фрилансеры! Ищем в команду веб-дизайнера из Санкт-Петербурга, необходимо будет выполнять разовые работы по веб-дизайну. Скидывайте контакты и ссылки на Ваше портфолио. Выбранному исполнителю будет нужно сделать дизайн для сайта нашей команды (цена будет обговариваться с исполнителем), ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отличное знание фотошопа... Работа по созданию точных копий макетов (размещать у себя в портфолио их нельзя) Оплата по факту.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужен работник на постоянку со знанием html и вебдизайн. От Вас требуется создавать несложные, разнообразные галерейки с контентом. Одна такая галерея будет состоять из 5 html файлов, нескольких фотографий и 4х небольших видеофайлов. Таких галерей ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Мне нужен дизайнер в офис для создания одного крупного проекта. Ориентировочное время создания около 3 месяцев. Предполагаемое количество страниц 40-50, большинство страниц будут подобные и многие будут вкладки и подсказки, потому так много страниц. Напишите ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад