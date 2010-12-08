Нужен дизайнер. Киев.

Нужен веб-дизайнер на проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, дизайнер придумывает "фишки" (что как будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться), продумывает где, что и как можно ...