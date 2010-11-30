Нужен дизайнер-верстальщик

Нужен веб-дизайнер на проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, дизайнер придумывает "фишки" (что как будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться), продумывает где, что и как можно ...
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Мне нужен дизайнер в офис для создания одного крупного проекта. Ориентировочное время создания около 3 месяцев. Предполагаемое количество страниц 40-50, большинство страниц будут подобные и многие будут вкладки и подсказки, потому так много страниц. Напишите свои предложения по зарплате в месяц для дизайна сайта, а если еще и верстаете, то напишете предложения по зарплате дизайн сайта+верстка.
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