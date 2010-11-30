Нужен дизайнер-верстальщик

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Мне нужен дизайнер в офис для создания одного крупного проекта. Ориентировочное время создания около 3 месяцев. Предполагаемое количество страниц 40-50, большинство страниц будут подобные и многие будут вкладки и подсказки, потому так много страниц. Напишите свои предложения по зарплате в месяц для дизайна сайта, а если еще и верстаете, то напишете предложения по зарплате дизайн сайта+верстка.

13 лет назад
Neodzidyn
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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