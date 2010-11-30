Нужен дизайнер-верстальщик

Мне нужен дизайнер в офис для создания одного крупного проекта. Ориентировочное время создания около 3 месяцев. Предполагаемое количество страниц 40-50, большинство страниц будут подобные и многие будут вкладки и подсказки, потому так много страниц. Напишите свои предложения по зарплате в месяц для дизайна сайта, а если еще и верстаете, то напишете предложения по зарплате дизайн сайта+верстка.