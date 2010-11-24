Для постоянного сотрудничества требуется дизайнер

Доброго времени суток. Требуется 2-5 исполнителей на постоянные проекты по дизайну сайтов. В наличие имеются разнобюджетные дизайны, поэтому хотелось бы от Вас услышать цены по тарифной сетке, которую я привожу ниже по тексту. Так же хотелось бы от Вас сразу услышать условия работы:

1. Форма оплаты: WM, Яндекс.Деньги, Банковский перевод и т.д.

2. Форма сотрудничества: предоплата, постоплата, Сделка Без Риска, заключение договора

3. В какое время Вы в сети, сколько времени находитесь на связи, есть ли возможность связаться с Вами по телефону.

Прежде всего интересуют фрилансеры. Сотрудничество со студиями рассматриваются в последнюю очередь, но при приятном соотношении цена/качество сотрудничество возможно.

Убедительная просьба! Уважаемые фрилансеры, отправляйте примеры Ваших дизайнов по категориям:

Дизайны от 80 до 180$

Дизайны от 180 до 250 $

Дизайны от 250 до 400$

Дизайны от 400$

Почта для Ваших сообщений - [email protected] на "мыло" можете присылать ссылки на работы в вашем портфолио.