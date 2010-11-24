Срочно нужен дизайнер для работы на компанию удаленно. Желательно Украина, но можем рассмотреть и др.варианты.

Работы очень много, поетому тот кто рисует дизайн 1 страницы сайта - день - пока!

Нам нужен проффесионал в этом деле, ответственный человек, который будет всегда на связи.

Только постоплата, psd Вы высылаете тоже только после оплаты.

Адекватные цены за Ваши услуги, больше 25$ за страницу не дам, если наладим с Вами сотрудничество - работать будем долго!

ICQ 648602606

[email protected]